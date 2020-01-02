شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية: تطوير شامل للهيكل التنظيمى للشركات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه تم عمل تطوير شامل للهيكل التنظيمي للشركة القابضة، وذلك بالتعاون مع معهد إعداد القادة، حيث تم الاستناد إلى عدة معايير واعتبارات حديثة وتم تشكيل هيكل جديد للشركة تلافي الثغرات الموجودة في الهيكل القديم.

وأضاف مدحت نافع لـ"الخليج 365" أنه تم إعداد خطة تدريبة شاملة لأول مرة، قائمة على نتائج استبيان داخلي تم اعتماده من رؤساء القطاعات لعكس الاحتياجات الفعلية للموظفين لأداء مهامهم على الوجه المطلوب، مع إعادة تشكيل الهوية المؤسسية للشركة من اختيار شعار وعلامة تجارية وتم الاختيار من خلال آليات اشتملت على استطلاعات آراء المتخصصين والجمهور، بالإضافة إلى تحديث الموقع الإلكتروني ليواكب احتياجات التسويق ويحسن من التفاعل مع الجماعات المعنية.

وأشار نافع إلى أنه جارٍ إنشاء بنك لاحتياجات الشركة القابضة وشركاتها التابعة من العمالة المطلوبة، وتم الانتهاء بالفعل من حصر احتياجات الشركة القابضة من العمالة، وبناءً على تلك الاحتياجات تم تشكيل لجنة لبحث واختيار وترشيح تلك العمالة، علاوة على استحداث نظام البصمة، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لملفات العاملين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، وحساب المستحقات التأمينية آليًا، بالإضافة إلي الربط الإلكتروني مع البنك الأهلي لإرسال المرتبات الشهرية.

وأوضح الدكتور مدحت نافع أنه تم وضع نظام متكامل لتقييم الأداء والحوافز اعتمد على المعايير والمؤشرات الحديثة، وأهمها نظام تقييم الأداء على أساس 360 درجة (التقييم من عدة جهات)، بالإضافة إلى ربط مكافآت التميز بنتائج الأداء الفعلي للعاملين للعمل على زيادة الإنتاجية وتحقيق مبدأ المساواة، موضحًا أنه لأول مرة تتم مخاطبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لكي تتم الرقابة على كل الصناديق الخاصة بالعاملين إحكامًا للرقابة والحفاظ على المال العام.