إزاى تحجز شقة فى سكن مصر أو دار مصر فى 12 خطوة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارًا للسياسة التى تنتهجها وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية لكل الشرائح المختلفة، بأسعار تلائم دخل هذه الفئات.. نرصد لكم فى هذا التقرير كيفية حجز شقة فى سكن مصر أو دار مصر من خلال 12 خطوة وهى كالتالى: 1- اجمالى عدد الوحدات السكنية 6101 شقة 2- مساحة الوحدات تتراوح من 100 إلى 150 مترا مربعا. 3- الوحدات السكنية هى عبارة عن أرض وأخير فى المشروعات السابقة. 4- عدد المدن المطروح بها الوحدات 13 مدينة جديدة. 5- يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه. 6- يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online". 7- الوزارة وضعت أنظمة تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري. Advertisements 8- يتم الحجز من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة (www.newcities.gov.eg).. 9- يتم طرح 3156 وحدة سكنية، بمساحات من 106 م2 : 115 م2، بمشروع "سكن مصر"، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة – القاهرة الجديدة – العبور – بدر – المنصورة الجديدة). 10- سيتم بدء تسجيل بيانات راغبى الحجز على الموقع الإليكترونى غدًا الخميس. 11- يتم طرح 2714 وحدة سكنية، بمساحات من 100 م2 : 150 م2، بمشروع "دار مصر"، بـ8 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – بدر – السادات – 15 مايو – العبور – برج العرب الجديدة). 12- سيتم بدء تسجيل بيانات راغبى الحجز على الموقع الإلكترونى من يوم الأحد 12/1/2020.

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