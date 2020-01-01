«بالتزامن مع إلغاء الجمارك على السيارات التركية» .. الأسعار الجديدة لموديلات سيارات 2020

أسعار سيارات فيات تيبو الأسعار الجديدة لموديلات سيارات 2020، وذلك تزامنا مع تفعيل اتفاقية التجارة بين مصر وتركيا والخاصة بالغاء الجمارك على السيارات التركية. أعلنت شركة داينامكس أوتو، الوكيل الرسمي لعلامة فيات الإيطالية في مصر، عن تخفيض أسعار جميع فئات السيارة "تيبو" بنسب تصل إلى 25.100 جنيه، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي: فيات تيبو مانويال الفئة الأولى: 189.900 ألف جنيه فيات تيبو مانويال الفئة الثانية: 204.900 ألف جنيه اوتوماتيك الفئة الاولى: 249.900 ألف جنيه اوتوماتيك الفئة الثانية: 284.900 ألف جنيه أسعار سيارات كيا تبدأ أسعار السيارات كيا بيكانتو من 285000 جنيه مصري. وتبدأ أسعار السيارات كيا ريو 2020 من 284900 جنيه مصري إلى 339900 جنيه مصري. وتبدأ أسعار السيارات كيا سبورتاج من 429900 وحتى 544900 جنيه مصري. وتبدأ أسعار السيارات كيا سول من 384000 وحتى 404000 جنيه مصري. أسعار سيارات نيسان تبدأ أسعار سيارات نيسان صني من 200000 جنيه مصري إلى 222000 جنيه مصري. وتبدأ أسعار سيارات نيسان قاشقاي من 404000 إلى 431000 جنيه مصري. وتبدأ أسعار سيارات نيسان سنترا من 282000 إلى 328000 جنيه مصري. سعر السيارة شيري تيجو زيادة بقيمة 1.000 جنيه على أسعار "تيجو 3" موديل 2020، من فئة سيارات ""SUV الرياضية متعددة الاستخدامات. وأصبح سعر "تيجو 3 " الجديد بـ235.000 جنيه بدلًا من 234.000 جنيه، بزيادة ألف جنيه فقط. أسعار سيارات هيونداي تتراوح أسعار "هيونداي I 10" بين 229.900 جنيه مصري إلى 249.900 جنيه مصري. Advertisements وتتراوح أسعار "هيونداي أكسنت" بين 265.000 جنيه مصري إلى 345.000 جنيه مصري. وتتراوح أسعار "هيونداي ألنترا" بين 246.000 جنيه مصري إلى 439.900 جنيه مصري. وتتراوح أسعار "هيونداي كريتا" بين 343.000 جنيه مصري إلى 418.000 جنيه مصري. سعر السيارة شيفروليه أوبترا يصل سعر السيارة شيفروليه أوبترا الفئة الأولى إلى 208.4 ألف جنيه. يصل سعر السيارة شيفروليه أوبترا الفئة الثانية إلى 219.5 ألف يصل سعر السيارة شيفروليه أوبترا الفئة الثالثة إلى 214.2 ألف. يصل سعر السيارة شيفروليه أوبترا الفئة الرابعة إلى 225.1 ألف جنيه. سعر السيارة شيفروليه أفيو يصل سعر السيارة شيفروليه أفيو الفئة الأولى إلى 197.9 ألف جنيه. يصل سعر السيارة شيفروليه أفيو الفئة الثانية إلى 203.3. أسعار تويوتا كورولا الجديدة سعر تويوتا كورولا الفئة الأولى مانويال 290 ألف جنيه بدلاً من 304 ألف جنيه. سعر تويوتا كورولا الفئة الثانية اوتوماتيك 315 ألف جنيه بدلاً من 325 ألف جنيه. سعر تويوتا كورولا الفئة الثالثة 350 ألف جنيه بدلاً من 362 ألف جنيه. سعر تويوتا كورولا الفئة الرابعة 400 ألف جنيه بدلاً من 419 ألف جنيه. سعر تويوتا كورولا الفئة الخامسة هاي لاين 450 ألف جنيه بدلاً من 469 ألف جنيه. سعر السيارة فورد سعر السيارة فورد فيوجن الفئة الأولى 424.9 ألف جنيه. سعر السيارة فورد فيوجن الفئة الثانية 474.9 ألف. سعر السيارة فورد فيوجن الفئة الثالثة بسعر 524.9 ألف. سعر السيارة فورد فيوجن الفئة الرابعة 549.9 ألف جنيه. سعر السيارة جيلي اميجراند ارتفعت أسعار سيارات جيلي ايمجراند X7 موديل 2020 بقيمة 10 آلاف جنيه لتصل إلى 309 آلاف جنيه، بدلا من 299 ألفا.

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