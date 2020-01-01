شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الأدوية في أمريكا ترفع الأسعار مع بدء 2020 والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت رويترز أمس الثلاثاء أن شركات لصناعة الأدوية من بينها فايزر وجلاكسو سميثكلاين وسانوفي تخطط لرفع أسعار أكثر من 200 عقار في الولايات المتحدة اعتبارا من أول يناير كانون الثاني. وبحسب 3 أكسيز، فإن كل زيادات الأسعار تقريبا أقل من عشرة بالمئة، ويبلغ متوسط الزيادة في السعر حوالي خمسة بالمئة.
وقد يجري الإعلان عن المزيد من الزيادات في الأسعار في أوائل العام.
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