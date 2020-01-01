شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الأدوية في أمريكا ترفع الأسعار مع بدء 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أفادت بيانات حللتها شركة 3 أكسيز أدفيزرز لأبحاث الرعاية الصحية بأن شركات لصناعة الأدوية، من بينها بريستول مايرز سكويب وجيليد ساينسز وبيوجين، رفعت قائمة الأسعار لأكثر من خمسين عقارا في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، وهو ما يرفع إجمالي عدد العقاقير التي زادت أسعارها في أول أيام العام الجديد إلى أكثر من 250.

وذكرت رويترز أمس الثلاثاء أن شركات لصناعة الأدوية من بينها فايزر وجلاكسو سميثكلاين وسانوفي تخطط لرفع أسعار أكثر من 200 عقار في الولايات المتحدة اعتبارا من أول يناير كانون الثاني. وبحسب 3 أكسيز، فإن كل زيادات الأسعار تقريبا أقل من عشرة بالمئة، ويبلغ متوسط الزيادة في السعر حوالي خمسة بالمئة.

وقد يجري الإعلان عن المزيد من الزيادات في الأسعار في أوائل العام.