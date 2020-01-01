1.8 مليون راكب عبر الخطوط الحديدية في 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفع عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر الخطوط الحديدية خلال 2019 بين محطاتها الأربع، الرياض والدمام والهفوف وبقيق إلى 1.8 مليون مسافر، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

وأوضحت الخطوط الحديدية أن الزيادة في عدد الركاب تتجاوز 70 ألف راكب مقارنة بـ 2018، وبنسبة نمو بلغت 4.06%‏ حيث بلغ عدد الركاب في ذلك العام 1.7 مليون راكب.

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ووفق للبيانات شهد ديسمبر الماضي تحقيق الخطوط الحديدية نقلا أعلى عدد للركاب المسافرين على متن قطاراتها بين محطاتها الأربع خلال 2019 والبالغ 170.5 ألف راكب، في الوقت الذي بلغ به متوسط عدد الركاب المنقولين يوميا قرابة 5 آلاف راكب.

وتتوقع الخطوط الحديدية استمرار النمو في عدد الركاب المسافرين خلال العام الحالي 2020م مقارنة بالعام 2019م، نظرا للإقبال الكبير الذي تشهده خدمات نقل الركاب بالقطارات في ظل العمل الدائم على رفع كفاءة التشغيل والتطوير المستمر للخدمات المقدمة.

مسافرو الخطوط الحديدية