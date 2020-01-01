رحلة القطار بين المدينة وجدة ساعتان بعد رفع سرعته لـ300

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تقلص زمن رحلة قطار الحرمين السريع بين المدينة وجدة إلى ساعتين بعد رفع سرعة القطار إلى 300 كلم بالساعة ابتداء من أمس، فيما يزيد وقت الرحلة إلى مكة المكرمة إلى 2.45 ساعة.

وأوضحت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع في بيان أمس أنها رفعت ابتداء من الأول من يناير 2020 سرعة القطارات على جميع الرحلات من المدينة المنورة وإليها، إلى 300 كلم في الساعة، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لمشروع قطار الحرمين السريع، بعد التأكد من جاهزية التشغيل الآمن وإجراءات السلامة.

وقالت إدارة المشروع إن الوصول بسرعة القطار إلى 300 كلم في الساعة سيكون ما بين محطتي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمدينة المنورة، والذي سيجعل مدة الرحلة بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والمدينة المنورة نحو ساعتين، وبين مكة المكرمة والمدينة المنورة نحو الساعتين و45 دقيقة.

وكانت إدارة مشروع قطار الحرمين رفعت من سقف عدد الرحلات اليومية إلى 16 رحلة، تزامنا مع إجازة منتصف العام الدراسي 1441.

Advertisements

وذكرت الإدارة أن جدول الرحلات الجديد لقطار الحرمين سيبدأ العمل به ابتداء من الجمعة 3 يناير 2020 (غدا) حتى 19 يناير، مشيرة إلى أن الرحلات الجديدة تبدأ من الثامنة صباحا حتى الحادية عشرة مساء دون توقف طوال أيام الأسبوع، ما بين محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، مرورا بمحطات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة.

وأتاح مشروع قطار الحرمين السريع للمسافرين حجز تذاكرهم عبر مختلف المحطات من خلال الموقع الإلكتروني، والذي يوفر طرقا عدة لسداد قيمة التذكرة إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة مدى البنكية، أو عبر خدمة «سداد» المتاحة في الموقع.

ويعد قطار الحرمين السريع أحدث وأسرع وسيلة نقل سككي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتحتوي جميع محطاته على مرافق عدة، من بينها صالات مخصصة للمسافرين على درجة الأعمال، ومركز للنقل العام، ومهابط طائرات عمودية، ومواقف للسيارات، ومحطات للدفاع المدني، ومساجد ومساحات تجارية لتلبية جميع احتياجات المسافرين.

قطار الحرمين السريع السرعة:

زيادة السرعة إلى 300 كلم بالساعة

ستكون بين محطتي المدينة المنورة والمدينة الاقتصادية

تخفض زمن الرحلة بين المدينة وجدة إلى ساعتينl تخفض زمن الرحلة بين المدينة ومكة إلى 2:45 ساعة

عدد الرحلات:

رفع العدد إلى 16 رحلة يوميا

ابتداء من 3 يناير ـ 19 يناير 2020

تبدأ من 8 صباحا حتى 11 مساء دون توقف

طوال أيام الأسبوع

سداد قيمة التذاكر: