مذكرة تفاهم لتعزيز قطاع صيانة الطائرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت جمعية الطيران السعودية مذكرة تفاهم مع شركة «بي أيه إي سيستمز» السعودية للتطوير والتدريب، تهدف إلى التعاون المشترك لتعزيز وجود الطرفين في السوق المحلي في مجال صيانة الطائرات الذي يشهد نموا مطردا من خلال ما تشهده المملكة من تطوير في جميع المجالات.

وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على إيجاد برامج جديدة لتطوير الشباب السعودي في مجالات عدة تتوافق مع إمكانيات الشركة، إضافة إلى تحليل المعلومات والمتطلبات الحالية والمستقبلية في مجال صيانة وتشغيل الطائرات وتقديمها لذوي الاهتمام في المملكة.

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وقال رئيس جمعية الطيران السعودي الأمير فهد بن مشعل إن الكفاءات السعودية العاملة في مجال الطيران المدني وهواة الطيران أثبتوا قدرتهم وكفاءتهم المهنية محليا وعالميا، وبالتالي فإن الجمعية من خلال توقيعها هذه الاتفاقية ستدفع بهذه القدرات إلى مصاف الدول المتقدمة.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة «بي أيه إي سيستمز» الدكتور عبداللطيف آل الشيخ التزام الشركة بأن تكون شريكا استراتيجيا مع قطاعات الدولة كافة، لتسهم من خلال خبرتها في مجال التطوير والتدريب إلى إحلال الشباب السعودي في مجالات عملية جديدة.

يذكر أن شركة «بي أيه إي سيستمز» السعودية للتطوير والتدريب، تتمتع بخبرة كبيرة في مجال التدريب الفني في برامج متنوعة، تشمل صيانة الطائرات بجميع أنواعها، وكذلك برامج متخصصة في تشغيل بعض الخدمات الأرضية للمطارات، وأسهمت منذ إنشائها في تأهيل آلاف الشباب السعودي وفق أعلى المعايير الدولية في هذا المجال، لذا فإن التعاون مع جمعية الطيران السعودي التي تعد الأولى من نوعها في هذا المجال سيسهم في زيادة تنوع الفرص المتاحة للتطوير بأساليب مهنية عالية تتواكب مع تطوير صناعة الطيران والنقل الجوي عالميا، وانعكاس هذا التطور على السوق المحلي.