ميرسك توفر برامج تدريب في الطاقة المتجددة والمعدات الثقيلة بالمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وقع عضو مجلس إدارة المعهد السعودي التقني المهندس خالد الطعيمي بمقر الشركة السعودية للكهرباء بالرياض اتفاقيتي تعاون وتدريب مع شركة ميرسك MERSK الدنماركية، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري، وسفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي.
ويسعى المعهد وميرسك الدنماركية إلى تحديد الاقتراحات والأفكار المحتملة بشأن التدريب في مجال الطاقة المتجددة والمعدات الثقيلة في المملكة، على أن تساعد الشركة الدنماركية على إنشاء معمل لذلك في فروع المعهد.
ووفق الاتفاقية تضمن «ميرسك» تأمين منهج تدريبي قائم في مجال الطاقة المتجددة والمعدات الثقيلة، ويطور الطرفان برامج تدريب حصرية للعملاء في مجال الطاقة في المملكة، كما تقدم ميرسك برامج تدريبية حصرية للعملاء في فروع المعهد في المملكة، وكذلك الدعم الاستشاري لإنشاء «مركز تدريب مستقل» يحمل علامة تجارية مشتركة، وستتم الاستفادة من تجربة ميرسك في استخدام المراكز المتنقلة التي تكون قادرة على توفير التدريب في مجالات GWO BST وGWO BTT والإنقاذ GWO المتقدم والإسعافات الأولية GWO وغيرها.
وسيتعاون الطرفان في مجال التدريب التقني والإداري في الدورات وورش العمل القصيرة والطويلة مثل (الدورات الأساسية والتمهيدية وبرامج التطوير وبرامج القيادة وبرامج الخبراء والدورات المعتمدة)، كما يشارك الطرفان في تعديل البرامج التدريبية والمناهج والمواد مع تطوير برامج الطاقة المتجددة.
أبرز ما تضمنته الاتفاقية:
- تأمين منهج تدريبي قائم في مجال الطاقة المتجددة والمعدات الثقيلةتطوير برامج تدريب حصرية للعملاء في مجال الطاقة في المملكة
- تقديم برامج تدريبية حصرية للعملاء في فروع المعهد في المملكة
- دعم إنشاء «مركز تدريب مستقل» يحمل علامة تجارية مشتركة
- الاستفادة من تجربة ميرسك في استخدام المراكز المتنقلة
- التعاون في الدورات وورش العمل القصيرة والطويلة
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