موجز أخبار الاقتصاد.. الحكومة توافق على تخصيص 125 مليون جنيه للمعارض الخارجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى والعالمى عدد من الأحداث فى أول أيام السنة، لعل من أبرزها على المستوى المحلى مثلا موافقة الحكومة على تخصيص 125 مليون جنيه لمنظومة المعارض الخارجية وفيما يلى أهم الأخبار الاقتصادية... مصادر: مفاوضات بين إينى ويو.إف.جى لشراء حصتها بمصع إسالة الغاز بدمياط البنك المركزى: ارتفاع حجم السيولة المحلية لـ 4.024 تريليون جنيه نهاية أكتوبر إلغاء إلزام المصانع بالحصول على شهادة المواصفات والجودةللحصول على السجل الصناعى بلومبرج: النفط والذهب الرابحان الأكبر فى 2019 جهاز الاحصاء: ارتفاع عدد المنشآت الرياضية إلى 5 آلاف و148 منشأة عام 2018 مصلحة الجمارك تعدل رسوم الوارد فى اتفاقيتين تجاريتين Advertisements غدا.. وزير الاتصالات يفتتح عددا من المشروعات التكنولوجية بسوهاج شعبة الذهب: 9.5% ارتفاعا بأسعار الذهب بمصر وتراجع المبيعات 60% بالربع الأخير من العام2019 الوقائع المصرية تنشر قرار موافقة جهاز حماية المنافسة على صفقة أوبر وكريم نيفين جامع تنقذ المعارض الخارجية وتحصل على الموافقة بتخصيص 125 مليون جنيه

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