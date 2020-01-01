شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقاصيل الخريطة السكانية لمصر مع بداية العام الجديد 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبقى التعداد السكاني لمصر، واحدا من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري منذ عدة عقود وحتى الآن، نظرا لارتباط الزيادة السكانية بمعدلات النمو التي تحققها الدولة، فكلما ارتفعت الزيادة السكانية كلما أدت إلى تآكل معدلات النمو وتباطؤ شعور المواطنين بنتائج الإصلاح الاقتصادي.

ومع بداية العام الجديد، تظهر الساعة السكانية المسجلة لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لرصد عدد السكان لحظيا، وصول عدد سكان مصر إلى 99 مليون و815 ألف و875 نسمة، واحتلت محافظة القاهرة صدارة ترتيب المحافظات في عدد السكان، حيث سجلت نحو 9 ملايين و917 ألف و133 نسمة.



تعداد السكان الان

وفي إقليم القاهرة الكبرى، وصل عدد سكان محافظة الجيزة 9 ملايين و64 ألف و616 نسمة، يليها ومحافظة القليوبية وعدد سكانها بلغ 5 ملايين و876 ألف و18 نسمة، بالإضافة إلى إقليم الدلتا ويشمل محافظة الشرقية 7 ملايين 527 ألف و360 نسمة، ثم محافظة البحيرة بواقع 6 ملايين و522 ألف و882 نسمة، ومحافظة المنوفية بواقع 4 ملايين و515 ألف و558 نسمة، ومحافظة الدقهلية بلغ 6 ملايين و775 ألف و118 نسمة، ومحافظة الغربية وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و221 ألف و66 نسمة.



خريطة مصر السكانية

وبالنسبة لمحافظات الوجه البحري، فقد بلغ عدد سكان محافظة الإسكندرية نحو 5 ملايين و365 ألف و923 نسمة، ثم محافظة كفر الشيخ وبلغ عدد سكانها 3 ملايين و538 ألف و178 نسمة، ثم محافظة دمياط وبلغ عدد سكانها مليون و560 ألف و657 نسمة.

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وفي محافظات إقليم القناة والمحافظات الحدودية، بلغ عدد سكان محافظة بورسعيد 772 ألف و615 نسمة، ثم محافظة الاسماعيلية وبلغ عدد سكانها مليون و377 ألف و631 نسمة، ومحافظة السويس وبلغ عدد سكانها 760 ألف و487 نسمة، ومحافظة شمال سيناء وصل عدد السكان 450 ألف و528 نسمة، وفي جنوب سيناء بلغ عدد السكان نحو 108 ألف و543 نسمة، ومحافظة مطروح بلغ عدد سكانها نحو 475 ألف و646 مواطن، ومحافظة البحر الأحمر 381 ألف و143 نسمة.

وأخيرا محافظات إقليم الوجه القبلي، سجل عدد سكان محافظة الفيوم 3 ملايين و830 ألف و87 نسمة، يليها محافظة بني سويف، وبلغ عدد سكانها 3 ملايين و360 ألف و261 نسمة، ثم محافظة المنيا وبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين و877 ألف و291 نسمة، ومحافظة أسيوط وبلغ عدد سكانها نحو 4 ملايين و696 ألف و245 نسمة، ومحافظة سوهاج وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و338 ألف و25 نسمة، ومحافظة قنا وبلغ عدد سكانها 3 ملايين و396 ألف و793 نسمة، ومحافظة الأقصر وبلغ عدد سكانها مليون و323 ألف و563 نسمة، ومحافظة أسوان وبلغ عدد سكانها مليون و573 ألف و817 نسمة، وأخيرا محافظة الوادي الجديد وبلغ عدد سكانها 255 ألف و286 نسمة.

وأجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أول تعداد إليكتروني في تاريخ التعدادات المصرية عام 2017، والرابع عشر في سلسلة التعدادات المصرية، والذي تم تنفيذه باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة بالحواسب الكفية "التابلت"، والتي ضمنت شمول ودقة وسرعة استخراج نتائج التعداد من خلال الحصول على بيانات دقيقة لصانعي القرار والباحثين والدارسين.