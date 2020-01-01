شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق دراية ريت يُقرر توزيع أرباح بقيمة 20.060 مليون ريال عن الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة دراية المالية توزيع أرباح نقدية بقيمة 20.060 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الرابع من 2019.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 107.5 مليون سهم، بواقع 0.187 ريال لكل وحدة، وبنسبة 1.87% إلى السعر الأولى للوحدة.

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وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية نهاية يوم تدوال 15 يناير الجاري، على أن يتم دفع الأرباح في 2 فبراير المُقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح بقيمة 60.180 مليون ريال عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2019، بواقع 0.187 ريال لكل وحدة عن كل ربع.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق حقق صافي ربح خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 25.3 مليون ريال.