شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "ساب" تُوصي بتوزيع 60 هللة للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب"، بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 1.234 مليار ريال، بما يعادل 60 هللة للسهم الواحد بعد خصم الزكاة للمساهمين السعوديين، وبما نسبته 6% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، والتي سيتم الاعلان عنها وعن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 1.185 مليار ريال، بما يعادل 60 هللة للسهم الواحد بعد خصم الزكاة للمساهمين السعوديين، وبما نسبته 6% من القيمة الاسمية للسهم.

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وكشفت النتائج المالية للبنك عن تحقيقه صافي ربح بلغ 1.061 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 1.062 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وعزى البنك الثبات النسبي لصافي الربح إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة نتيجة لعملية الاندماج مع البنك الأول، وقابل هذا الارتفاع جزئياً ارتفاع إجمالي دخل العمليات ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 40.9%.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح البنك إلى 1.9 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 3.9 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.