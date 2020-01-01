شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي 4.3% بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اقتصاد السعودية غير النفطي 4.3% في الربع الثالث من 2019، بقيادة نشاط القطاع الخاص، مقارنة بنمو نسبته 2% في الربع المقابل من 2018، مع نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وانكمش اقتصاد المملكة 0.5% في الربع الثالث، بتأثير انكماش القطاع النفطي بـ 6.4% مع استمرار تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها دول مجموعة أوبك+، بحسب بيانات رسمية نشرتها "رويترز".
وعلى أساس مُعدل في ضوء العوامل الموسمية، انكمش الاقتصاد 0.19% في الربع الثالث على أساس فصلي.
واتفقت أوبك وحلفاؤها على زيادة تخفيضات الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً حتى مارس 2020، وتتوقع الحكومة السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.3% في 2020.
يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة "2010 سنة الأساس" نما بنسبة 0.46 % خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019، ليبلغ 642.77 مليار ريال، مقارنة بنحو 639.85 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
كما يشار إلى أن الناتج المحلي السعودي كان قد سجل نموا بنسبة 1.7% خلال الربع الأول من 2019.
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