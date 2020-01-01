اليوم.. تطبيق الشريحة الأخيرة من "زيرو جمارك".. شعبة السيارات تزف بشرى سارة عن أسعار 2020

بدأت مصلحة الجمارك، اليوم الأربعاء، تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات التركية من السيارات والتي تبلغ 10% بعد وصول نسبة التخفيض الجمركي 90% في يناير الماضي، لتصبح بعض السيارات تتمتع بإعفاء جمركي كامل "زيرو جمارك".

وقال اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، إنَّ "زيرو تركي" سيخلق نوعَا من المنافسة بين السيارات التركي والصيني والكوري وبعض السيارات المنافسة، وذلك بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية وفقَا لاتفاقية الشراكة المصرية التركية، متوقعًا أنذَ هذه السيارات ستنخفض بنسبة تصل إلى 4%.

من جهته، أعرب عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة عن تفائله بعام 2020، لافتاً إلى أنَّ عام 2019 كان الأكثر ركوداً في سوق السيارات وشهد تذبذبًا وعدم استقرارًا، ويرجع ذلك إلى رفع سقف التوقعات بتراجع أسعار السيارات مع تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوربية والمعروفه بـ"زيرو جمارك".

أعلن عدد من وكلاء العلامات التجارية في شهر ديسمبر الجاري، عن تخفيض أسعار بعض الطرازات الجديدة، بنسب تراوحت بين 5.000 جنيه وحتى 100.000 جنيه.

ويأتي الكشف عن التخفيضات الأخيرة، تأكيدًا لتوقعات العديد من خبراء السيارات الذين أشاروا إلى تراجع الأسعار قبل نهاية 2019 لأسباب أبرزها انخفاض قيمة الدولار في مقابل الجنيه المصري ورغبة وكلاء في تصريف المخزون، بالإضافة لمحاولات البعض لإنعاش المبيعات.

وشملت قائمة التخفيضات 9 سيارات تحمل علامات تجارية يابانية وأمريكية وألمانية، وتتنوع بين طرازات هاتشباك صغيرة وأخرى سيدان عائلية وثالثة SUV رياضية متعددة الاستخدامات.

توقع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات في مصر، انخفاض أسعار السيارات الاقتصادية بنسبة تصل إلى 10%، متأثرة بانخفاض أسعار السيارات الواردة من تركيا بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة المصرية التركية.

وأضاف زيتون في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن إعلان إحدى الشركات تخفيض أسعار سياراتها تركية المنشأ نحو 25 ألف جنيه، سيؤدي إلى تذبذب وتخبط في السوق المحلية، متوقعا انخفاض أسعار السيارات الاقتصادية بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10%، خلال الربع الأول من 2020.

وأكد عضو الرابطة، أن الوكلاء سيقومون بإعادة تسعير السيارات من جديد لمواكبة التطورات والتغيرات التي تشهدها السوق.

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وقال عمرو الإسكندراني خبير السيارات، "للوطن" إن من عادات سوق السيارات انخفاض المبيعات، خاصةً في الشهر الأخير من كل عام نتيجة انتظار الأسعار الجديدة للسوق، بالإضافة إلى أن هناك حدثا كبيرا مرتقبا وهو إلغاء الجمارك على السيارات التركية.

ومن جانبه، أيضاً قال علاء رئيس شعبة السيارات بالقاهرة، "للوطن" إن السيارات تعد من السلع التي ليست ضرورة في حياة المواطن المصري كما أن السوق المصرية تشهد كل عام حالة من الركود نتيجة وجود توقعات بانخفاض أسعار السعملة التي تعد العامل الأساسي في تحديد أسعار السيارات.

وأضاف أن أسعار السيارات لن ينخفض إلى القيمة التي يتوقعها المستهلكون إلا بانخفاض سعر العملة إلى السعر القديم أو زيادة المرتبات إلى الضعف حتى تعود نسبة المبيعات إلى سابق عهدها الذي كان يصل إلى 300 ألف سيارة سنوياً.

تويوتا كرولا

أعلنت شركة "تويوتا إيجيبت" عن تخفيض أسعار جميع فئات أيقونتها تويوتا كورولا سيدان العائلية الجديدة بنسب تتراوح بين 10 إلى 19 ألف جنيه.

يتزامن إعلان وكيل العلامة اليابانية في مصر عن التخفيضات، مع البدء في تطبيق الإعفاء الكلي للسيارات القادمة من تركيا لتصبح "زيرو جمارك"، ذلك إعمالًا لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.