العام الجديد يبدأ بـ10 أيام إجازة في يناير.. تعرف على الخريطة الكاملة لعطلات 2020

كتب: ضياء السقا

يشهد شهر يناير 2020، 10 أيام إجازة، منهم يومين عطلة رسمية لجميع الموظفين والعاملين بالدولة، بالإضافة إلى 8 أيام عطلة إسبوعية.

الإجازة الرسمية الأولى يوم الثلاثاء 7 يناير، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أما الثانية توافق السبت 25 يناير، احتفالا بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة.

وفيما يلي خريطة إجازات يناير 2020:

1.الجمعة 3 يناير: عطلة أسبوعية.

2.السبت 4 يناير 2020: عطلة أسبوعية.

3.الثلاثاء 7 يناير 2020: عيد الميلاد المجيد.

4.الجمعة 10 يناير 2020: عطلة أسبوعية.

5.السبت 11 يناير 2020: عطلة أسبوعية.

6.الجمعة 17 يناير 2020: عطلة أسبوعية.

7.السبت 18 يناير 2020: عطلة أسبوعية.

8.الجمعة 24 يناير 2020: عطلة أسبوعية.

9السبت 25 يناير 2020: ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

10.الجمعة 31 يناير 2020: عطلة أسبوعية.

إجازات 2020

وفي سياق متصل، يحصل العاملون على 21 يوما إجازة رسمية، في العام الجديد 2020.

ويوجد بالعام الجديد، 8 أشهر بها إجازات بخلاف أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، بينما تغيب الإجازات عن 4 أشهر فقط، هي: (فبراير- مارس - سبتمبر - ديسمبر).

وفيما يلي الخريطة الكاملة لإجازات عام 2012:

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7 يناير عيد الميلاد المجيد

25 يناير عيد الشرطة

19 مارس عيد تحرير طابا

19 أبريل عيد القيامة المجيد

20 أبريل شم النسيم

25 أبريل عيد تحرير سيناء

23 مايو وقفة عيد الفطر

24 - 26 مايو عيد الفطر المبارك

18 يونيو عيد الجلاء

30 يونيو عيد ثورة 30 يونيو

23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو

30 يوليو وقفة عيد الأضحي

31 يوليو - 3 أغسطس عيد الأضحى المبارك

20 أغسطس أول السنة الهجرية

6 أكتوبر نصر حرب أكتوبر

29 أكتوبر المولد النبوي الشريف