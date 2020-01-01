شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة السعودية تهبط والعمانية تصعد أول أيام العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت البورصة السعودية اليوم الأربعاء، في حين ارتفعت سوق الأسهم في سلطنة عمان لتواصل مكاسبها لليوم الرابع علي التوالي.
وظلت بقية بورصات الشرق الأوسط بما فيها مصر مغلقة في عطلة بمناسبة العام الجديد.
و تراجع مؤشر السوق السعودي بـ 0.4 % إلى 8359 نقطة.
ارتفع مؤشر السوق العمانى بـ 0.4 %إلى 3999 نقطة.
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