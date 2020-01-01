الاقتصاد

مصلحة الجمارك تعدل رسوم الوارد فى اتفاقيتين تجاريتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة الجمارك بيان اتفاقيات رقم 1 لسنة 2020 الصادر من الإدارة العامة للإتفاقيات والتعاون الدولي بالإدارة المركزية للتعاون الدولى بقطاع النظم والإجراءات الجمركية بـمصلحة الجمارك، والذى ينص على أنه فى ضوء الترتيبات المقررة ببروتوكول كلا من ( إتفاقية منطقة التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية ودول الإفتاء وإتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية وتركيا ) إعتبارا من 2020/1/1 يتم تطبيق الآتى:

 

أولا إتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية ودول الإفتاء المنتجات المدرجة فى الفئة (د) يتم رفع نسبة التخفيض عليها لتصبح 100% من فئة الوارد بدلا من 90%.

 

ثانيا إتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية وتركيا المنتجات المدرجة فى القائمة (4) يتم رفع نسبة التخفيض عليها لتصبح 100% من فئة الوارد بدلا من 90%.

 

 

 

ملخص اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الافتا

 

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عقدت الجولة العاشرة من مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الافتا خلال الفترة 28-31 اكتوبر 2006 بالقاهرة وتم خلال هذه الجولة الاتفاق على الصيغة النهائية للاتفاق, وتم توقيع الاتفاق فى 27 يناير2007 بدافوس. 

   

أولاً : المزايا المتوقعة من إبرام وتنفيذ اتفاق تجاره حرة مع دول الافتا: بالإضافة إلي دعم العلاقات التجارية مع دول الافتا (سويسرا-النرويج-ليختشتاين- ايسلندا)

 

القائمة الرابعة (السيارات):

 

-  يبدأ التخفيض الجمركي مع بدء العام السادس من دخول الاتفاق حيز النفاذ وتحرر بالكامل فى العام الخامس عشر من دخول الاتفاق حيز النفاذ.

 

-  وهي تحتوي علي السيارات تامة الصنع وبعض أنواع المحركات والمولدات كهربائية و التي تم نقلها من القائمة الثانية إلي القائمة الرابعة بناء علي متطلبات اتحاد الصناعات.

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