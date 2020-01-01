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شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الجمارك تعدل رسوم الوارد فى اتفاقيتين تجاريتين والان مع تفاصيل الخبر
أولا إتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية ودول الإفتاء المنتجات المدرجة فى الفئة (د) يتم رفع نسبة التخفيض عليها لتصبح 100% من فئة الوارد بدلا من 90%.
ثانيا إتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية وتركيا المنتجات المدرجة فى القائمة (4) يتم رفع نسبة التخفيض عليها لتصبح 100% من فئة الوارد بدلا من 90%.
ملخص اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الافتا
عقدت الجولة العاشرة من مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الافتا خلال الفترة 28-31 اكتوبر 2006 بالقاهرة وتم خلال هذه الجولة الاتفاق على الصيغة النهائية للاتفاق, وتم توقيع الاتفاق فى 27 يناير2007 بدافوس.
أولاً : المزايا المتوقعة من إبرام وتنفيذ اتفاق تجاره حرة مع دول الافتا: بالإضافة إلي دعم العلاقات التجارية مع دول الافتا (سويسرا-النرويج-ليختشتاين- ايسلندا)
القائمة الرابعة (السيارات):
- يبدأ التخفيض الجمركي مع بدء العام السادس من دخول الاتفاق حيز النفاذ وتحرر بالكامل فى العام الخامس عشر من دخول الاتفاق حيز النفاذ.
- وهي تحتوي علي السيارات تامة الصنع وبعض أنواع المحركات والمولدات كهربائية و التي تم نقلها من القائمة الثانية إلي القائمة الرابعة بناء علي متطلبات اتحاد الصناعات.
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