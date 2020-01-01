شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاحصاء: ارتفاع عدد المنشآت الرياضية إلى 5 آلاف و148 منشأة عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليوم الأربعاء، "النشرة السنوية لإحصاء النشاط الرياضي في المنشآت الرياضية لعام 2018، ومن أهم المؤشرات الإحصائية وصول عدد المنشآت الـرياضية إلى 5148 منشــأة رياضية عام 2018، مقابل 5128 منشأة عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 0.4%.

الأندية الرياضية:

بـلغ عـدد الأندية الرياضية 774 نادياً عــام 2018، مقابل 787 ناديـاً عام 2017، بانخفاض قدره 1.7٪، ويرجع انخفاض عدد الاندية عام 2018 إلى توقف أو هدم أو استبعاد أو تصفية النشاط لبعض الأندية، كما بـلغ عدد الفرق 18879 فريق عام 2018، مقابل 15937 فريق عام 2017 بزيادة قدرها 18.5%.

ووصل عدد اللاعبين 232 ألف لاعب تقريبـاً عام 2018، مقابل 219 ألف لاعباً عام 2017، بزيادة قدرها 5.9%، كما بلغ عدد المدربين 12316 مدربـاً عام 2018، مقــابل 9614 مدربــاً عــام 2017 بزيادة قدرها 28.1%، كما وصل عدد المباريات 89 ألف مباراة ًعام 2018، مقابل 81 ألف مباراة عام 2017، بزيادة قدرها 10.7%.

مراكز شباب المدن

وبلغ عدد المراكز 471 مركزاً عام 2018، مقابل 477 مركزاً عام 2017، بانخفاض قدره 1.3٪، كما بلغ عدد الفرق 13 ألف فريق تقريباً عام 2018 مقابل 19 ألف فريقاً عام 2017، بانخفاض قدره 29.4٪، ووصل عدد اللاعبين 117 ألف لاعب تقريباً عام 2018، مقــابل 138 ألف لاعبـاً عـام 2017 بانخفاض قدره 15.3٪.

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بلغ عدد المباريات 23 ألف مباراة تقريباً عام 2018

وبالنسبة لمراكز شباب القرى، فقد بلغ عدد المـراكز 3903 مركزاً عـام 2018، مقابل 3864 مركـزاً عـام 2017 بزيادة قدرها 1٪، كما بلغ عدد الفرق 29 ألف فريق تقريبــاً عــام 2018، فيما بلغ عدد اللاعبين 249 ألف لاعب تقريباً عــام 2018، ووصل عدد المباريات 76 ألف مباراة تقريباً عام 2018.

أما بالنسبة لذوي الصعوبات "حركية – ذهنية"، بلغ عدد اللاعبين "ذوي الصعوبات الحركية" المسجلين بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 2801 لاعباً عام 2018، مقابل 2685 لاعب عام 2017 بزيادة قدرها 4.3%، كما بلغ عدد اللاعبين "ذوي الصعوبات الذهنية" المسجلين بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 1861 لاعباً عام 2018.

وعلى مستوى المشاركة في البطولات فقد شارك اللاعبون ذوى الصعوبات الذهنية في 19 بطولة للجمهورية في ألعاب "السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، كرة القدم، التنس الأرضي، كرة السلة، كرة اليد، الفروسية"، وشارك 5 لاعبين من ذوي الصعوبات الذهنية في بطولة العالم للتنس الأرضي عام 2018.