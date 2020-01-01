موشن جرافيك.. كيف تعامل "حماية المنافسة" مع صفقة "أوبر" و"كريم"؟

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ولأن جهاز حماية المنافسة دوره حماية الأسواق من أية ممارسات احتكارية، وضمان توافر بيئة تنافسية بإزالة عوائق الاستثمار، والحفاظ على الفرص للمستثمرين الحاليين والمحتملين، تَدَخل في صفقة استحواذ أوبر على كريم، وفي أكتوبر 2018 أصدر الجهاز مجموعة من التدابير والإجراءات.
أما في 7 أبريل 2019 أخطرت الشركتين الجهاز رسميًا بعملية استحواذ أوبر على 100% من أصول شركة كريم، وبدأ الجهاز في دراسته لسوق خدمات نقل الركاب من خلال التطبيقات الإلكترونية، وإجراء عدد من الاستبيانات، والاستماع لكافة الأطراف، وإتاحة حق الرد للشركتين والتواصل مع أجهزة المنافسة في الدول التي سيتم فيها صفقة الاستحواذ.
وانتهى الجهاز بإصدار مجموعة من "الالتزامات والضوابط" لإتمام الصفقة والتي تضمن الحفاظ على حقوق الركاب والسائقين، بوضع حد أقصى لزيادة الأسعار والتزام الشركة بعمولتها من الرحلة، وفتح السوق للاستثمار في قطاع النقل التشاركي.
كما تضمن زيادة الابتكار وتقديم عروض وخدمات جديدة، واتاحة حق الحصول على قواعد البيانات للعمل بالسوق وإلزام الشركتين بعدم ربط الخدمات ببعضها بطريقة اقصائية.
كما ألزم الجهار الشركتين بتعديل العلامة التجارية لشركة كريم في مصر لتوضح أن أوبر وكريم هم كيانين تابعين، لزيادة فرص دخول منافسين جدد وزيادة الشفافية وإلغاء المنافسة الوهمية.
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