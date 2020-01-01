شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-1-2020، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 183.08 ريال سعودى بما يعادل 48.80 دولار أمريكى، وسجل سعر"عيار 21 " 160.20 ريال سعودى بما يعادل 42.70 دولار أمريكى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24 بنحو 183.08 ريال بما يعادل 48.80$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 167.83 ريال بما يعادل 44.74$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 160.20 ريال بما يعادل 42.70$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 137.31 ريال بما يعادل 36.60$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 106.80 ريال بما يعادل 28.47$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 91.54 ريال بما يعادل 24.40$

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سعر أوقية الذهب بنحو 5,694 ريال بما يعادل 1,518$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,282 ريال بما يعادل 341.64$

سعر كيلو الذهب بنحو 183,083 ريال بما يعادل 48,804$

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وخلال الأشهر الماضية، ومع التصعيد الواضح من أمريكا والصين، وفرض رسوم جمركية على بضائع بمليارات الدولارات، الأمر الذى رفع الطلب على المعدن النفيس عالميا بشكل غير مسبوق، لتحقق أوقية الذهب أعلى معدلاتها فى أكثر من 6 سنوات، لكن الأسعار تراجعت بشكل طفيف مع الاتجاه لجنى الأرباح، وكذلك بسبب بعض التصريحات الإيجابية عن التقارب بين أمريكا والصين.