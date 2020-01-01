الاقتصاد

العراق الوجهة الأولى للشكولاته الإيرانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

بلغت صادرات إيران من الحلويات والشكولاته والمعجنات 673 ألفا و500 طن، بقيمة 781 مليون دولار في السنة التصديرية المنتهية 20 مارس 2019، حيث شكل العراق الوجهة الأولى لهذه السلع ، حسبما نشرت روسيا اليوم .

 

وتأتي بعد السوق العراقية، في استيراد الشكولاته والحلويات والمعجنات الإيرانية، أفغانستان وباكستان وتركمانستان والإمارات.

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وسجلت قيمة واردات العراق من هذه السلع 201 مليون دولار في الفترة المذكورة، في مقابل 63 مليون دولار لأفغانستان و32 مليون دولار لباكستان.

 

 

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