شكرا لقرائتكم خبر عن العراق الوجهة الأولى للشكولاته الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتأتي بعد السوق العراقية، في استيراد الشكولاته والحلويات والمعجنات الإيرانية، أفغانستان وباكستان وتركمانستان والإمارات.
وسجلت قيمة واردات العراق من هذه السلع 201 مليون دولار في الفترة المذكورة، في مقابل 63 مليون دولار لأفغانستان و32 مليون دولار لباكستان.
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