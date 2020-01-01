شكرا لقرائتكم خبر عن محسن البلتاجى لوزيرة التجارة والصناعة: أنقذوا منظومة التصدير الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محسن البلتاجى، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير المحاصيل البستانية والحقلية "هيا"، أنه لابد من تدخل حاسم من الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لانقاذ منظومة التصدير بشكل سريع حفاظا على اسم مصر وعلى الصادرات المصرية خاصة الزراعية منها.

أشار محسن البلتاجى لـ"الخليج 365" أن المنظومة "فاشلة" ومليئة بالتعقيدات الضريبية والجمركية والبطء فى الإجراءات، والنتيجة أن المصدر يتحمل المزيد من الأعباء بالرغم من ثبات الأسعار على نفس أسعار الموسم الماضى .

وأوضح أن ملف المساندة التصديرية والتى تلقينا وعودا بدفع مستحقات الشركات، لم يتم تسوية ‘لا 4 أو 5 حالات فقط وبتدخل مباشر من وزير المالية، فى حين ما تزال بقية الجهات لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه.

وأشار إلى أهمية بحث مشكلة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى، مما يحمل المصدر 2 دولار على كل كرتونة يتم تصديرها والنتيجة خسائر للمصدرين، لافتا إلى أننا بحاجة إلى طيران مباشر إلى لندن وبحث الإجراءات مع بريطانيا لدخول الصادرات المصرية مباشرة اليها فى ظل إجراءات "البريكست".

وصدرت مصر لبريطانيا 228.4 ألف طن حاصلات زراعية، بقيمة 172 مليون دولار خلال الموسم التصديرى 2018-2019 ، تمثل نحو 5% من إجمالى الكميات و7% من قيمة الصادرات بحسب بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية .

وشدد محسن البلتاجى على أهمية النظر إلى المزارعين وإلى المزارع، التى تصدر وما تتحمله من أعباء تتعلق بأسعار الكهرباء والغاز والسولار، وهى كلها أعباء تزيد من تكلفة المنتج .

جدير بالذكر أن مصر صدرت 4.3 مليون طن خضر وفاكهة ومحاصيل زراعية بقيمة 2.3 مليار دولار الموسم التصديرى 2018-2019 ، حيث تصدرت الموالح الصادرات المصرية، تم تصدير 1.838 مليون طن بقيمة 716.542 مليون دولار تمثل 42% من الكميات التى تم تصديرها، وتمثل 31% من القيمة الإجمالية للصادرات.

واحتلت صادرات البطاطس المرتبة الثانية، حيث تم تصدير 690.941 ألف طن بقيمة 257.346 مليون دولار، تمثل 16% من الكميات و11% من قيمة الصادرات.

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