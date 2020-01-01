الحكومة البريطانية ترفع الحد الأدنى للرواتب 6.2%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، عن رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من أربعة أضعاف معدل التضخم في المملكة المتحدة، اعتباراً من العام المقبل.

وقرار زيادة الأجور بنسبة 6,2% والذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من إبريل/‏نيسان، سيرفع ما يطلق عليه «الأجور المعيشية الوطنية» للعمال الذين تبلغ أعمارهم 25 سنة وما فوق، من 8,21 جنيه إلى 8,72 في الساعة كحد أدنى (10,79 دولار إلى 11,52 دولار، 9,63 يورو إلى 10,27 يورو).

وجونسون الذي فاز حزب المحافظين الذي يتزعمه في الانتخابات العامة بدعم من مناطق تعاني اقتصادياً ومؤيدة ل«بريكست»، قال: إن الزيادة هي الأكبر منذ 2016.

وقالت الحكومة الجديدة: إن قرابة 3 ملايين شخص سيستفيدون من الزيادة.

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ويبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة حالياً 1,5%، في وقت ترزح القدرة الشرائية للمستهلك تحت ضغوط أسعار استيراد أعلى في أعقاب الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، الذي أرخى بثقله على العملة البريطانية.

ونصح المستشارون جونسون برد الثقة التي منحها له الناخبون في المناطق التي تعاني اقتصادياً، وخصوصاً في شمال إنجلترا، بعد أن حقق للمحافظين أكبر أغلبية منذ ثمانينات القرن الماضي.

لكن غرفة التجارة البريطانية قالت: إن الزيادة التي تزيد على معدل التضخم تأتي في وقت صعب بالنسبة للشركات التي تواجه صعوبات؛ بسبب حالة الغموض الاقتصادي.

وقالت المديرة التنفيذية المشاركة في غرفة التجارة هانا إيسيكس: إن «رفع المستوى الأدنى للرواتب سيزيد الضغط على السيولة، ويقضم تدريجياً موازنات التدريب والاستثمار». (أ ف ب)