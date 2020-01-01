الانتخابات الأمريكية مصدر تقلّب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا يزال 15 مرشحاً ديمقراطياً حالياً في السباق الرئاسي مع عدم وجود مرشح بارز بعد. في هذا الإطار، لا بدّ من ترقّب تواريخ مقبلة؛ مثل بداية الانتخابات التمهيدية في 3 فبراير/شباط، ويوم 14 مارس/آذار الذي سيشهد انتخابات تمهيدية في 14 ولاية أمريكية. ويجب اختيار المرشح الديمقراطي النهائي بحلول شهر يونيو/حزيران ليس فقط لتقديم رؤية أفضل للتحولات المحتملة في السياسات الاقتصادية؛ بل لتسهيل توقع نتيجة الانتخابات نفسها.

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