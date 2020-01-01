شكرا لقرائتكم خبر عن عجز التجارة التركي يقفز إلى 232.2% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي أمس أن عجز التجارة الخارجية لتركيا قفز 232.2% على أساس سنوي في نوفمبر/‏ تشرين الثاني إلى 2.234 مليار دولار.

وقال المعهد إن صادرات تركيا ارتفعت 0.1% على أساس سنوي إلى 15.503 مليار دولار وإن الواردات قفزت 9.7% إلى 17.737 مليار دولار. (رويترز)

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