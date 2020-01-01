شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز التوقعات الاقتصادية في انطلاقة العقد الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

شهد عام 2019 الكثير من التطورات على صعيد الاقتصاد العالمي، وواجه فيه العالم نتاج توجهات الحمائية، وما أفرزتها من توتر تجاري خاصة بين الولايات المتحدة والصين.

وعانى الاقتصاد العالمي تبعات الحرب التجارية، وحروب العملات التي انعكست سلباً على مستوى العديد من الاقتصادات، واليوم مع عام جديد يتلمس فيه الاقتصاد العالمي خطواته الأولى هل ستكون الحال غير الحال؟ وهل سيتخلص من تبعات الحمائية، ويتجاوزها خاصة مع هدوء نسبي في التوتر التجاري بين أكبر اقتصادات العالم؟ وكيف سيتطور البريكسيت؟ وهل سيحافظ الاقتصاد الأمريكي على إيجابية نموه أم يجر العالم إلى خطر الركود؟!!

أسئلة عدة يجيب عنها خبراء بنك «جوليوس باير» مع نبرة إيجابية تدعم التفاؤل بعام أفضل للاقتصاد العالمي، شريطة نزع فتيل الحروب التجارية، والخروج السلس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تحسن

قال كريستيان غاتيكر، مسؤول الاستثمارات ورئيس قسم الاستراتيجيات والأبحاث في بنك جوليوس باير، البنك الخاص السويسري، إن الوقائع تشير إلى أنّ قطاع التصنيع بلغ أدنى معدلات النموّ فيما يستقر التباطؤ في نموّ قطاع الخدمات وبالتالي، سيشهد النشاط الاقتصادي تحسناً، ولفت إلى أن الأمر يعزى جزئياً إلى تراجع التوتر في النزاع التجاري الصيني الأمريكي. ويبدو أن المرحلة الأولى من اتفاقية ما قريبة على الرغم من أن إتمامها قد يستمر حتى يناير/كانون الثاني مع دعم التشريع الأمريكي للمحتجين في هونج كونج، ما يساهم في تعقيد المسألة. وتوقع، في ظل هذا الواقع، أن يظل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مراوحاً مكانه في الوقت الحالي. وهذا يتناقض مع الإجماع الذي يتوقع انخفاضاً بمقدار 25 نقطة أخرى بحلول نهاية عام 2020.

بالمقابل، يبقى تساهل السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي محدوداً. ونظراً لأن هذا الخيار أصبح غير فاعل، شدد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي على أداء السياسة الضريبية دوراً أكثر نشاطاً. وقال: إنه وبعيداً عن النزاع التجاري الصيني الأمريكي، لا بدّ من ترقّب مجريات محاولة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصعيد السياسي. وعلى الرغم من أنّ دفاعه يبدو قوياً الآن، قد يرفض السيناتورات الجمهوريون بسرعة دعمه إذا ساءت استطلاعات الرأي إلى حدّ كبير.

وقال: إن أرباح الشركات تتسم بالمرونة، وقد أصيب المراقبون بالمفاجأة بصورة إيجابية في الفصل الأول من عام 2020، مرجحة أن تبقى أسواق الأسهم مدعومة طالما أنّ التفاؤل التجاري يستمر إلى جانب التعافي الاقتصادي.

وعلى الرغم من أنّ تراجع حركة المستثمرين الكبير توقف، فإن الاستثمار لا يزال في الأسهم العامة غير كافٍ. ويتناقض هذا الأمر مع استثمارات الأسهم الخاصة التي شهدت مؤخراً تدفقات كبيرة.

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توقعات السلع لعام 2020

وقال: إن أيام جذب اهتمام المستثمرين لفئة الأصول السلعية قد ولت. فأسعار السلع عام 2019 لم تسجّل ارتفاعاً، وتراجع سعر النفط مقارنة بالعام الماضي، وزاد سعر الذهب. وكان البلاديوم من بين السلع الأكثر نمواً على عكس مجمع الطاقة الأوروبي الذي يتمحور حول الغاز الطبيعي.

وقال: إنه لا يتوقع أي تغيير حقيقي في الوضع ككل في 2020؛ حيث سيتميز الاقتصاد العالمي بالتصنيع اللين، فيما تتركز جهود الصين على دعم الاستقرار، وليس التسارع. كما أنّ الإمداد سيسجل فائضاً وليس شحاً. ويبدو أنّ فئة الأصول السلعية ستواصل تسجيل المعدّلات ذاتها خلال الجزء الأكبر من العام المقبل قبل أن يبدأ الوضع بالتحسن.

ورجح أن يبقى الذهب السلعة الأساسية وأن يفوق سعر الأونصة 1550 دولاراً في وقت لاحق من عام 2020. وقال: إنه من المرجح أن يتجه سعر النفط إلى ما دون ال60 دولاراً للبرميل مع ضعف الطلب وارتفاع العرض، ما سيؤدي إلى فائض في السوق. كما ستؤثر الأحداث السياسية فيه من وقت إلى آخر. لقد بدأ عصر وفرة الطاقة مع تضخم تجارة الغاز الطبيعي العالمية، ونمو إنتاج الطاقة النظيفة ذات الكُلفة التنافسية.

وأصدر البنك توقعات شاملة لأداء الاقتصاد العالمي في العام المقبل، تنشر ”الخليج 365” فيما يلي أبرز تفاصيلها:

التحول إلى السياسة المالية البديل القابل للتطبيق؟

نظراً إلى أن البنوك المركزية حول العالم قلصت من حالة عدم اليقين في السوق؛ عبر تساهل السياسة النقدية عام 2019، مما أطال الدورة الاقتصادية العالمية عام 2020، وبلغ نصف البنوك المركزية لمجموعة ال10 أقصى حدود تخفيض سعر الفائدة. فقد سجلت معدلات سعر الفائدة أدنى مستوياتها في الأسواق الناشئة؛ مثل: أوروبا الشرقية وآسيا. وواجهت كندا والسويد خفض أسعار الفائدة إلى الآن فيما رفعت النرويج سعر الفائدة ثلاث مرات عام 2019. فما يزال بإمكان هذه البنوك المركزية والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، يظل نطاق التحفيز النقدي الإضافي من خلال تخفيض سعر الفائدة محدوداً في معظم دول مجموعة ال10، خاصة في أوروبا. أما في منطقة اليورو، فيعاقب البنك المركزي الأوروبي المستثمرين بنظام سعر الفائدة السلبي والذي يلزم البنك الوطني السويسري باتخاذ موقف مماثل.

أصبحت المحفزات النقدية المتجددة مقتصرة إلى حد كبير على شراء الأصول، والتي بلغت أقصى حدودها، وأدت إلى ارتفاع تقديرات القيمة في سوق السندات السيادية؛ لذا، سيصبح التحول في السياسة بديلاً قابلاً للتطبيق في المستقبل. وتشير معدلات الفائدة المنخفضة على الدين العام، والتي تقل عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع إلى إمكانية إنفاق عام كبير في أوروبا. وبالتالي، يمكن للمحفزات المالية أن ترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بدون زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ لكن خيار السياسة المالية هذا غير متاح للولايات المتحدة واليابان ولعدد من الاقتصادات الناشئة الرئيسية؛ حيث يتم تقييد مجال الإنفاق المالي الإضافي.

وبالنظر إلى زخم النمو الضعيف، وخاصة في منطقة اليورو، يمكن لليونة السياسة المالية أن تحد من الضغط على البنك المركزي الأوروبي. فالقيادة السياسية الجديدة مع أورسولا فون دير لاين كرئيسة للمفوضية الأوروبية وكريستين لاجارد كرئيسة للبنك المركزي الأوروبي، تُظهر المزيد من الانفتاح على السياسة المالية التوسعية على حساب التقشف. فالنقاش الدائر حالياً حول الحوافز المالية في أوروبا يُظهر إمكانات واعدة، وإنما محدودة.