100 % مكاسب «بتكوين» خلال عام 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت العملات المشفرة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لكن ذلك لم يمنع من اتجاه «البتكوين» لحصد مكاسب بنحو 100% خلال عام 2019.

وبعد أن اتخذت العملات الإلكترونية اتجاهاً صاعداً في العام الحالي بقيادة «البتكوين» منذ بدايته، لتصل من مستوى يقل قليلاً عن 4 آلاف دولار إلى ذروة هذا العام عند مستوى قريب من 13 ألف دولار في منتصف 2019، عاودت الهبوط مجدداً لنطاق يتراوح بين 7 إلى 8 آلاف دولار.

وأعلنت جوجل إزالة مئات من مقاطع الفيديو التعليمية الخاصة بالأصول المشفرة من موقعها الخاص بمشاركة الفيديوهات «يوتيوب»، معتبرة أنها تمثل «محتوى ضاراً وخطراً» في الأسبوع الماضي.

وانخفضت عملة «البتكوين» بنسبة 1.07% لتهبط إلى 7280 دولاراً، وانخفضت عملة «الايثيريوم» بنسبة 0.8% عند مستوى 132.6 دولار، وسجلت «الريبل» هبوطاً بنحو 1% عند 0.1930 دولار، بينما استقرت عملة «تيثير» عند مستوى 1.01 دولار، في حين هبطت عملة «البتكوين كاش» بنحو 1.4% لتصل إلى 208.9 دولار.