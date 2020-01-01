2020.. «يوتيوب» يواجه معارك الخصوصية والملكية الفكرية وضبط المحتوى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمضى موقع «يوتيوب» الجزء الأكبر من 2019 وهو يحاول التعامل مع الانتقادات الواسعة والعنيفة التي لاحقته، فأقر تغييرات هي الأشد جذرية منذ إطلاقه قبل نحو 15 عاماً، ومع كل خطوة خطاها الموقع في العام الحالي؛ لتهدئة الانتقادات، كان يقدم للنشطاء والمشرعين والحكوميين المزيد من الأسباب؛ للهجوم على نموذجه الاقتصادي، القائم على منح المستخدمين أكبر قدر من الحرية في نشر فيديوهاتهم.

توازن صعب

في إبريل/‏‏‏نيسان الماضي، أعلنت سوزان وجسيكي الرئيس التنفيذي للموقع المملوك لشركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة «جوجل» أهدافها في إدارة الشركة، وقالت: إن «أولويتي القصوى هي التحلي بالمسؤولية»، على مدار العام حاولت شركة «يوتيوب» تحقيق توازن شبه مستحيل بين رعاية مجتمع سريع النمو من المبدعين الذين يبثون فيديوهاتهم عبر الموقع، والتعهد بمراقبة الفيديوهات المسيئة وحماية ملايين المستخدمين الصغار الذين لا يحق لهم من الناحية الرسمية مشاهدة موقع ال«يوتيوب».

سقف التوقعات

مع دخول عام 2020 يجد موقع «يوتيوب» نفسه في خضم معارك سياسية بشأن حماية الخصوصية، وحقوق الملكية الفكرية، ومراقبة المحتوى، في المقابل يحاول موقع «يوتيوب» أن يحافظ على هويته؛ باعتباره مجرد منصة تتيح للآخرين نشر المحتوى مع مسؤولية محدودة عما يتم نشره عليه، ويرى «يوتيوب» أن الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق السلطات الحكومية، ومنتجي المحتوى وغيرهم من شركاء الموقع.

موقعان

أجبرت هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية شركة «يوتيوب» على تقسيم موقعها العملاق إلى موقعين. واعتباراً من يناير/‏‏‏كانون الثاني المقبل، سيكون على الموقع تحديد ما إذا كان كل فيديو يتم بثه تمت «صناعته للأطفال» أم لا.

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هذه التغييرات بالتأكيد ستؤثر في نشاط الإعلانات التي تصل إيراداتها إلى مليارات الدولارات سنوياً، في الوقت نفسه تثير قلق مطوري المحتوى الذين سيواجهون الآن مخاطر قانونية.

من ناحيتها، لم تقدم شركة «يوتيوب» للمطورين أية نصائح قانونية بشأن كيفية التعامل وفقاً للقواعد الجديدة. كما أن الشركة لم تحدد حتى المعايير التي يمكن اللجوء إليها؛ لكي يتم اعتبار فيديو ما بأنه «مصنوع للأطفال»، وتقول: إنها غير ملزمة بوضع هذه المعايير.

وقالت وجسيكي في الأسبوع الماضي، إن «المطورين هم الذين سيحددون ذلك بأنفسهم.. المطورون يعرفون محتواهم أفضل من أي شخص آخر».

دور أكبر

بحسب مصادر في «يوتيوب»، فإن الشركة فكرت في القيام بدور أكبر؛ لمراقبة المحتوى المنشور على الموقع. وفي وقت سابق من العام الحالي، تم تشكيل فريق يضم أكثر من 40 موظفاً؛ لتنفيذ قرار هيئة التجارة الفيدرالية. وحمل هذا الفريق اسم «الممر» باعتباره سيحاول توجيه الأطفال أثناء التعامل مع «شوارع يوتيوب المملوءة بالفوضى» بحسب «بلومبيرج».

ومن بين المقترحات التي درستها شركة «يوتيوب»، هناك مقترح يمثل تغييراً جذرياً على الأقل بالنسبة لمعايير شركات التكنولوجيا الأمريكية؛ وهو أن تراقب الشركة كل الفيديوهات التي تستهدف الأطفال الأقل من 8 سنوات، والتي يتم بثها عبر تطبيق «يوتيوب» كيدز المخصص للأطفال؛ من أجل التأكد من عدم وصول فيديوهات غير مرغوبة إلى الأطفال.

(د ب أ)