شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تدعم مزارعيهابـ 3.8 مليار دولار بعد «بريكست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرح وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد الاثنين أن حكومته سوف تدعم المزارعين البريطانيين بمبلغ 2.9 مليار جنيه إسترليني (3.8 مليار دولار) على مدار عامين، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وأوردت وكالة «بلومبيرج» للأنباء بياناً للحكومة البريطانية جاء فيه أن المساعدات سوف تضمن حصول المزارعين خلال العام المقبل على نفس التمويل الذي كانوا يحصلون عليه في صورة مدفوعات مباشرة في إطار برنامج الدعم الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وقال جاويد في البيان: «عندما نخرج من الاتحاد الأوروبي، ونتحرر من السياسة الزراعية الموحدة، فسوف يكون بمقدورنا دعم المناطق الريفية المهمة لدينا والتي تعتبر من أحجار الزاوية بالنسبة للحياة في بريطانيا من خلال نظام أكثر عدالة وأقل بيروقراطية».
وأضاف: «يستطيع المزارعون أن يدخلوا العام الجديد، وهم على ثقة بأنهم سوف يحصلون على دعمنا، وسوف يكون بمقدورهم الازدهار بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي»، وأوضح البيان أن التمويل سوف يكون متاحاً للمزارعين اعتباراً من أواخر 2020. (د ب أ)
كانت هذه تفاصيل خبر لندن تدعم مزارعيهابـ 3.8 مليار دولار بعد «بريكست» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.