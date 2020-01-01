لندن تدعم مزارعيهابـ 3.8 مليار دولار بعد «بريكست»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرح وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد الاثنين أن حكومته سوف تدعم المزارعين البريطانيين بمبلغ 2.9 مليار جنيه إسترليني (3.8 مليار دولار) على مدار عامين، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأوردت وكالة «بلومبيرج» للأنباء بياناً للحكومة البريطانية جاء فيه أن المساعدات سوف تضمن حصول المزارعين خلال العام المقبل على نفس التمويل الذي كانوا يحصلون عليه في صورة مدفوعات مباشرة في إطار برنامج الدعم الخاص بالاتحاد الأوروبي.

وقال جاويد في البيان: «عندما نخرج من الاتحاد الأوروبي، ونتحرر من السياسة الزراعية الموحدة، فسوف يكون بمقدورنا دعم المناطق الريفية المهمة لدينا والتي تعتبر من أحجار الزاوية بالنسبة للحياة في بريطانيا من خلال نظام أكثر عدالة وأقل بيروقراطية».

وأضاف: «يستطيع المزارعون أن يدخلوا العام الجديد، وهم على ثقة بأنهم سوف يحصلون على دعمنا، وسوف يكون بمقدورهم الازدهار بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي»، وأوضح البيان أن التمويل سوف يكون متاحاً للمزارعين اعتباراً من أواخر 2020. (د ب أ)