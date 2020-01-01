«التقنية» تقود مسار الانتعاش في 2019.. و«نتفليكس» يقفز 4000%

تعاظم دور قطاع التقنية في تحفيز أسواق الأسهم العالمية عام 2019، ليضيف إلى الزخم الذي أكسبته إياها السياسات الاستثنائية التي تمسكت بها البنوك المركزية الرئيسية في العالم خوفاً من انتكاسة الانتعاش الهش في الاقتصاد العالمي، وزخم مفاوضات التجارة بين العملاقين الولايات المتحدة والصين التي انتهت إلى توقيع اتفاقية جزئية بثت الطمأنينة في نفوس المستثمرين وساعدت على استمرار موجة المكاسب.

وتعددت قرارات خفض أسعار الفائدة سواء من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات، أو المركزي الأوروبي الذي حافظ على معدلات الفائدة في النطاق السلبي وجدد برنامج التيسير الكمي، ما منح المستثمرين المزيد من الثقة بأن الاستقرار الاقتصادي في الدول المتقدمة يأتي على راس أولويات السياسات المالية.ولعبت التطورات الجيوسياسية دورها على مسارين متناقضين تمثل الأول في زعزعة الاستقرار وذلك بفرض التعرفة الجمركية والتهديد بالمزيد من الإجراءات والردود الانتقامية، وتمثل الثاني في الهدن المتكررة والوعود بحلحلة النزاعات وهو ما آلت إليه مفاوضات بكين وواشنطن.

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وحال الهدوء على جبهة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون التوترات التي كانت مرجحة وسط فشل متكرر في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وساهم الهدوء الذي تلا الانتخابات البرلمانية الأخيرة في بريطانيا في تنشيط عناصر الاستقرار على الساحة الأوروبية وهو ما انعكس في انتعاش لمؤشرات القارة بعد أن أنهكتها مخاوف الاضطرابات السياسية في أكثر من دولة عضو في الاتحاد.

واستمر قطاع التقنية في قيادة مسار الأسهم العالمية صعوداً في ظل نتائج الشركات التي فاقت التوقعات في أربعة فصول متتالية وسجلت أسهمها أداء قياسيا بلغ في سهم نتفليكس 4000%، واستمر تنافس العمالقة على تريليون دولار الرقم الحلم للقيمة السوقية لمن يفوز بالسباق، وتناوبت عليه أبل ومايكروسوفت إلى أن فازت الأخيرة بعقد الخدمات السحابية للبنتاجون بعشرة مليارات دولار سنوياً ما رجح كفتها.

ورغم تراجع موجة الاكتتاب العام في البورصات الأكبر عالمياً في ظل فشل العديد من الشركات الناشئة المليارية (يونيكورن) في تحقيق الأهداف المرسومة وجذب المزيد من المستثمرين وعلى رأسها شركة أوبر التي خسرت 40 مليار دولار بعد طرح أسهمها في إبريل/‏نيسان، إلا أن ذلك لم يمنع إدراج شركات من الحجم الثقيل في أسواق العالم.