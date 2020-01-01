شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة فرنسية تبدي دهشتها من فرار غصن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الاقتصادية أجنيس بانييه-رونيشيه أمس الثلاثاء، إن أنباء فرار كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتورز من اليابان إلى لبنان أصابتها «بالدهشة الشديدة»، مضيفة أنها سمعت بالأمر عبر وسائل الإعلام.
وقالت بانييه-رونيشيه لإذاعة فرانس إنتر، إنه لا أحد فوق القانون، ولكن غصن سيكون بوسعه الحصول على المساعدة القنصلية الفرنسية كمواطن فرنسي. (رويترز)
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