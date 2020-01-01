الاقتصاد

وزيرة فرنسية تبدي دهشتها من فرار غصن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة فرنسية تبدي دهشتها من فرار غصن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الاقتصادية أجنيس بانييه-رونيشيه أمس الثلاثاء، إن أنباء فرار كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتورز من اليابان إلى لبنان أصابتها «بالدهشة الشديدة»، مضيفة أنها سمعت بالأمر عبر وسائل الإعلام.

وقالت بانييه-رونيشيه لإذاعة فرانس إنتر، إنه لا أحد فوق القانون، ولكن غصن سيكون بوسعه الحصول على المساعدة القنصلية الفرنسية كمواطن فرنسي. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة فرنسية تبدي دهشتها من فرار غصن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا