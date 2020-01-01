شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد دمرداش: 9 يناير لقاء موسع مع وزيرة التجارة لمناقشة أوضاع المجالس التصديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنه سيتم عقد اجتماع موسع مع رؤساء وقيادات المجالس التصديرية يوم 9 يناير الجارى مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لافتا إلى أن عدد كبير من المجالس انتهت مددتها، وبالتالى سيتم تعيين مجالس جديدة، وأضاف عبد الحميد دمرداش لـ"الخليج 365" أن مدته فى رئاسة المجلس التصديرى تنتهى يوم 3 يناير الجارى، مؤكدا أن المجلس طوال الفترة الماضية حقق المستهدف منه، بل ونجح فى زيادة الصادرات بالرغم من الصعوبات والتحديات التى تواجه الصادرات الزراعية المصرية فى ظل المنافسة العالمية الكبيرة ولا سيما من دول المنطقة .

ونجحت مصر فى زيادة الصادرات الزراعية، موسم 2018-2019 بشكل كبير، مقارنة بالمواسم السابقة، نتيجة الآليات التى نفذها المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بالتنسيق مع الحجر الزراعى المصرى ووزارة الزراعة، خاصة ما يتعلق بزيادة الأصناف التى يتم تصديرها وأيضا فتح أسواق جديدة.

وبحسب بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فإنه تم زيادة كمية الصادرات إلى 4.3 مليون طن الموسم الحالى، مقارنة بكمية صادرات بلغت 2.3 مليون طن عام 2009-2010 وكمية بلغت 1.7 مليون طن موسم 2005-2006.

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وبلغت قيمة الصادرات للموسم الحالى 2.3 مليار دولار مقارنة بقيمة بلغت 1.7 مليار دولار موسم 2009-2010 ومقارنة بـ485 مليون دولار فقط موسم 2005-2006.

أوضح دمرداش، أن الفترة المقبلة ومع تشكيل قيادات المجالس الجديدة، لابد من دعمها بشكل حقيقى، وتذليل العقبات التى تواجهها خاصة المساندة التصديرية المتأخرة مع السعى قدما فى فتح أسواق جديدة، ودعم الأسطول البحرى المصرى للوصول إلى الأسواق الخارجية بصورة أسهل.