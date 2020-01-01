شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "المملكة القابضة" تُمدد مذكرة تفاهم مع "دلة للخدمات الصحية" لـ 121 يوماً إضافياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المملكة القابضة عن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة دلة للخدمات الصحية، وذلك بموافقة كلا الطرفين لمدة 121 يوماً من تاريخ 31 ديسمبر 2019 حتى 30 أبريل 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن التمديد سيتم مع بقاء جميع بنود وشروط مذكرة التفاهم على حالها دون تغيير.

يُذكر أن شركة المملكة للاستثمار والتطوير، التابعة للمملكة القابضة والتي تملك أسهماً في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة، كانت قد وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دلة للخدمات الصحية، لشراء وبيع أسهم في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة (عن طريق مبادلة أسهم وبالإضافة إلى مقابل نقدي).

ويُشار إلى أن شركة درع الرعاية القابضة المحدودة تمتلك شركة خدمات المشاريع الطبية المحدودة (مستشفى المملكة)، وشركة مجمع العيادات الاستشارية المحدودة، وشركة صيدلية العيادات الحديثة المحدودة.

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ومن الجدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتي ضمن استراتيجية شركة المملكة القابضة في التوسع وتعظيم القيمة لاستثماراتها في قطاع الخدمات الصحية بالمملكة العربية السعودية.

وحققت المملكة القابضة صافي أرباح بلغ 86.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 248.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع خسائر الاستثمارات وانخفاض الأرباح الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف الفنادق والتكاليف التشغيلية الاخرى وارتفاع النفقات المالية.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 401.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 634.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 36.7%.