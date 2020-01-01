شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أنعام القابضة" تُقر تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 92.35% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة أنعام الدولية القابضة، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 92.35%، من 196 مليون ريال، إلى 15 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن أسهم الشركة ستتراجع من 15 مليون سهم إلى 1.5 مليون سهم.

وأشارت إلى أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء خسائر متراكمة بقيمة 181 مليون ريال، ناتجة عن خسائر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على النشاط الزراعي وتكوين مخصص زكاة عن سنوات سابقة وخسائر أخرى.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إلغاء 18 مليون سهم من أسهم الشركة، بواقع 92.35 سهم لكل 100 سهم.

Advertisements

وأكدت الشركة على عدم وجود تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة المالية.

وكانت الشركة قد أعلنت عن بلوغ خسائرها المتراكمة 92.3% من رأس المال، وذلك بعد احتساب مخصص إضافي للزكاة بمبلغ 88 مليون ريال وإضافته للخسائر المتراكمة للشركة.

وجدير بالذكر أن المجموعة حققت صافي خسائر بلغ 2.77 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 2.84 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 10.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 6.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.