شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الكابلات" تعتمد زيادة رأس المال بقيمة 250 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الكابلات السعودية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 250 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن رأس المال سيرتفع من 110.614 مليون ريال إلى 360.614 مليون ريال، وكذلك سيرتفع عدد الأسهم من 11.061 مليون سهم إلى 36.061 مليون سهم.

وأرجعت الشركة السبب في زيادة رأس المال إلى رغبتها في إعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي للشركة.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 23.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 15.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض حجم المبيعات في الربع الحالي وتم تعويضه جزئياً بهوامش الربح المرتفعة من أوامر البيع، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وانخفاض مصروفات التشغيل وتكلفة التمويل، بالإضافة إلى انخفاض حصة خسارة شركة زميلة في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 74.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 133.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.