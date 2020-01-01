شكرا لقرائتكم خبر عن "ساسكو" تبدأ تشغيل 6 مواقع جديدة ليصل إجمالي المواقع العاملة إلى 201 موقع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" عن قيامها بتشغيل عدد (6) مواقع جديدة في كل من مدينة جدة والمدينة المنورة ومدينة بريدة ومدينة الدمام ومدينة أبها ومدينة تبوك.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن المواقع الجديدة تحتوي على خدمات المحروقات والتموينات بالإضافة إلى العديد من الخدمات المساندة.

وقالت الشركة، إنه بتشغيل هذه المواقع، سيكون عدد محطات الشركة العاملة بنهاية عام 2019 قد بلغ (201) محطة مقابل (166) محطة في نهاية عام 2018، أي بنسبة زيادة 21%.

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وتسعى الشركة إلى زيادة عدد المحطات العاملة لها من خلال استحواذها لمحطات بمواقع مميزة داخل المدن الرئيسية والطرق السريعة بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

وبحسب البيان، من المتوقع أن يسهم تشغيل هذه المواقع بزيادة الإيرادات بشكل تدريجي مما ينعكس على الأرباح التشغيلية للشركة، وسوف يظهر الأثر المالي لذلك إعتباراً من الربع الأول من عام 2020، علماً بأنه لا توجد أي أطراف ذات علاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 13 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 7.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 27 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 25.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.