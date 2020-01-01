البنك المركزى: ارتفاع حجم السيولة المحلية لـ 4.024 تريليون جنيه نهاية أكتوبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - أكتوبر) من العام المالى 2019 - 2020 لتبلغ نحو 024ر4 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 160.4 مليار جنيه بمعدل 4.2%، وأوضح البنك المركزي - في تقرير أصدره اليوم الأربعاء، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 130.5 مليار جنيه بمعدل 4.4%، والمعروض النقدي بمقدار 29.9 مليار جنيه بمعدل 3.2%.

وأضاف أن هذه الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 176 مليار جنيه بمعدل 7.9%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل45.5 مليار جنيه بمعدل 6.4%.. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 15.4 مليار جنيه أي بمعدل 3.5%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 14.5 مليار جنيه بمعدل 3%.



وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - اكتوبر) من العام المالي 2019 - 2020 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل42.3 مليار جنيه بمعدل 14.1% نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 4.6 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 37.7مليار جنيه.

Advertisements



ونوه بأن الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى ارتفعت بمقدار 118.1 مليار جنيه، أي بمعدل 3.3% كمحصلة لزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 103.3 مليار جنيه بمعدل 42.4%، وارتفاع الائتمان المحلي بنحو 221.4 مليار جنيه بمعدل 5.8%.



وبين أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 184.7 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 35.5 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 4.3 مليار جنيه، وانخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 3.1 مليار جنيه.

