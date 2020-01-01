شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط توضح إرشادات الاكتتاب من خارج مصر فى صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إرشادات الاكتتاب فى صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم من خلال بنك القاهرة، وهي خاصة بالتحويلات من خارج مصر للصندوق؛ والتي يجب أن تتم عن طريق بنك القاهرة، وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاكتتاب مستمر حتى منتصف فبراير القادم، وتديره شركة "إن آي كابيتال" إحدى شركات بنك الاستثمار القومي، موضحة أن قيمة الاكتتاب 100 جنيه قيمة أسمية للوثيقة وذلك لدعم مساهمة الأفراد والمؤسسات والبنوك والقطاع الخاص، وأضافت أن أبرز أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتمثل في مساهمة كل فرد في المجتمع في وضع رؤيته في تعليم مستدام ومتميز.

وأضافت وزيرة التخطيط أن صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم تم إنشاؤه بغرض إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى المواطن المصري من خلال التعليم إيمانًا من الدولة بأثر التعليم في إحداث طفرة اجتماعية للوطن والمواطن، إضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

ومن جانبه قال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه إذا كان الشخص له حساب في بنك مصر فيمكن التحويل الداخلي بين حسابه في بنك مصر وحساب الصندوق في البنك نفسه.

وحول إجراءات اكتتاب العميل الخارجى لصندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم في بنك القاهرة أوضح جلال أن خطوات ذلك تتمثل في طباعة نموذج طلب الاكتتاب/ شراء فى وثائق الصندوق، ثم ملأ طلب الاكتتاب مع كتابة مرجع السويفت واستيفاء صحة التوقيع من البنك الخاص بالعميل وإرساله مع صورة من جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي أو صورة السجل التجاري علي البريد الالكتروني لمركز صناديق الاستثمار.

ثم بعد ذلك يقوم العميل بإرسال أصل طلب الاكتتاب بالبريد السريع لعنوان شركة إن أى كابيتال، إدارة الاستثمارات وهو (3 شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، مصر) وتحويل مبلغ الاكتتاب عن طريق السويفت من خلال البنك الخاص بالعميل مع تحديد الغرض وهو (الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم) وإرسال صورة من السويفت علي البريد الالكتروني لمركز صناديق الاستثمار.

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ويشار إلى أن البريد الإلكتروني لمركز صناديق الاستثمار هو: ([email protected])

ورقم الفاكس الخاص بالمركز هو: (+20227372392)

ورقم حساب وسويفت كود التحويل للصندوق هما:

حساب رقم:

BCAIEGCXXXX سويفت كود

رقم حساب 222004375/030





اجراءات الاكتتاب

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