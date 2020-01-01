شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب: 9.5% ارتفاعا بأسعار الذهب بمصر وتراجع المبيعات 60% بالربع الأخير من العام2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، أن أسعار الذهب فى أعلى ارتفاع لها منذ عقد من الزمن تقريبا، مرجعا ذلك إلى اقبال كبير للمستثمرين لشراء المعدن النفيس بالتزامن مع التوترات التجارية بين أمريكا والصين إضافة إلى توترات سياسية وأمنية فى الشرق الأوسط، الأمر الذى رفع الطلب على المعدن النفيس.

وأضاف واصف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن نسبة ارتفاع الذهب محليا تقريبا بلغت 9.5% منذ بداية العام الجارى، لكنها لم تضاهى الارتفاع العالمى نتيجة هبوط ملحوظ فى سعر الدولار بالسوق المصرفى الرسمي، الأمر الذى هدأ من وتيرة صعود الذهب، لأنه يتم التعامل على الذهب خاصة بين الشركات الكبرى والمنتجين بسعر الدولار، لذلك كلمها هبط الدولار فى مصر، ساهم فى ابطاء وتيرة صعود الذهب.

وبشأن وضع وحجم المبيعات، كشف واصف هبوط ملحوظ فى مبيعات الذهب بالربع الأخير من العام الحالى 2019 بنسبة وصلت إلى 60% مرجعا ذلك إلى تراجع القدرات الشرائية للمستهلكين، إضافة إلى ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة هذا العام، ليحقق ارتفاعاً تاريخياً ويسطر تاريخ جديد لأسعار الذهب فى سوق الصاغة بمصر.

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وسجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، ارتفاع بقيمة 4 جنيهات فى مصر، ليسجل الذهب أعلى مستوى له فى 3 أشهر، بالتزامن مع ارتفاع كبير فى السعر العالمى للذهب، مدعوما بهبوط ملحوظ للدولار، وسجل الذهب اليوم عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا فى مصر 680 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور.

عالميا قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها فى أكثر من ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء عالمياً بفضل ضعف الدولار، فيما يتجه المعدن الأصفر لتحقيق أفضل أداء سنوى فى نحو عشر سنوات، بينما ارتفع البلاديوم صوب تحقيق مكاسب للسنة الرابعة على التوالي.

وبلغ الذهب فى المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر عند 1525.20 دولار وزاد 0.6 بالمئة إلى 1524.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1527.60 دولار.