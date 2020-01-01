شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "المركزي الكويتي" يربط نقاط البيع مع السعودية عبر الشبكة الخليجية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك الكویت المركزي، ربط أجھزة نقاط البیع في الكویت والسعودیة، عبر الشبكة الخلیجیة، اعتبارا من اليوم الأربعاء الأول من يناير 2020.

وتتیح تلك الخطوة لعملاء البنوك سداد ثمن مشتریاتھم في البلدین مباشرة عبر "الشبكة الخلیجیة" بدلا من استخدام الشبكات العالمیة، بحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" صادر من البنك المركزي الكويتي.

وقال محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الھاشل، أنه تم في وقت سابق، ربط خدمة نقاط البیع مع كل من البحرین وعمان وقطر.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية.