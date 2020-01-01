شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران تتفق مع "السعودي الفرنسي" على السداد المبكر لقسط مستحق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة أسمنت نجران عن اتفاقها من البنك السعودي الفرنسي، على السداد المبكر للقسط المستحق بتاريخ 30 سبتمبر القادم، البالغ 15 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، أن القرض ضمن التمويل القائم، الخاص بتمويل مشروع نظام استغلال الطاقة الحرارية المفقودة، لينخفض رصيد القرض إلى 45 مليون ريال.

وأشارت إلى أن عملية السداد المبكر للقسط، تمت باستخدام موارد الشركة الذاتية، موضحا أن هذه العملية تأتي بناء على قرار مجلس إدارة الشركة والمتوافق مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى رفع وتحسين الكفاءة المالية للشركة.

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ومؤخرا، أعلنت "أسمنت نجران" عن قيامها بإعادة شراء وإلغاء عدد 45 صكاً من صكوك الشركة بقيمة إجمالية قدرها 45 مليون ريال تمثل 11.25% من إجمالي قيمة الإصدار.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 14.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 23.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع معدل سعر البيع، اضافة إلى الانخفاض الكبير في تكلفة الانتاج للطن.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 17.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 65.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.