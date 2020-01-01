شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون البلدية السعودية تستقبل طلبات مزاولة الأنشطة التجارية 24 ساعة بداية من اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية بالسعودية اليوم الأربعاء استقبال طلبات أصحاب المحلات التجارية بالسماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة من خلال بوابة "بلدي"، بعد اكتمال ضوابط التصريح للأنشطة التجارية.

وأوضحت الوزارة، أن السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سيضفي مزيداً من المرونة على الأنشطة التجارية وسيمكن من تداول السلع على مدار الساعة ويلبي احتياجات سكان المدن مما ينعكس إيجابا على جودة الحياة، بحسب بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت الوزارة إلى أن التعليمات التنفيذية للمقابل المالي راعت عند احتساب قيمة المقابل مساحة المحل ونوع النشاط، واستثناء كل من الصيدليات، والأنشطة الطبية، والأنشطة التعليمية، ومحطات الوقود (خدمات تعبئة الوقود فقط).

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كما استثنت التعليمات مراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، إضافة إلى قصور الأفراح، والاستراحات، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها من المقابل المالي.

ويأتي تنفيذ تلك التعليمات تطبيقاً لقرار سابق لمجلس الوزراء السعودي، الذي نص أن يكون السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، "بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.

كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة".