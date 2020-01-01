شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان للإجارة تشتري عقارا بمنطقة المهبولة بـ 1.1 مليون دينار كويتي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت شركة أعيان للإجارة والاستثمار المدرجة بسوق الكويت المالي بشراء عقار استثماري (هدام) بقيمة 1.12 مليون دينار، وفقا لبيان صادر من الشركة المالكة لها شركة أعيان العقارية والمدرجة بذات البورصة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن العقار يقع في منطقة المهبولة بدولة الكويت، مبينا أن الأثر المالي للصفقة يتضح في زيادة ببند العقارات الاستثمارية يُقابله انخفاض بالنقد المُتاح وأرصدة البنوك تظهر في الربع الرابع من عام 2019.

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وأكدت الشركة أن شراء العقار سيترتب عليه زيادة في بند العقارات الاستثمارية يُقابله انخفاض بالنقد المُتاح وأرصدة البنوك.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "أعيان" تحولت لتكبد خسائر خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 164 ألف دينار، مقابل أرباح خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغت 994 ألف دينار.

كذلك بلغت خسائر الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 2.86 مليون دينار، مقابل أرباح بلغت 1.22 مليون دينار للفترة ذاتها بالعام الماضي.