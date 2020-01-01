شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "ألافكو" تقر توزيع 8% نقداً كأرباح سنوية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العمومية لشركة ألافكو لتمويل وشراء وتأجير الطائرات في اجتماعها الذي انعقد يوم أمس الثلاثاء، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 8% أرباحاً نقدية سنوية، بواقع 8 فلس كويتي للسهم وبقيمة إجمالية تبلغ 7.62 مليون دينار كويتي.
وبينت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، أن الأرباح تستحق للمساهمين المُقيدين بسجلات الشركة بتاريخ 23 يناير 2020، لافتا إلى أن توزيع الأرباح سيتم في تاريخ 29 من الشهر الأول من العام الجديد.
وأوضحت الشركة أن العمومية صادقت على تقارير مجلس الإدارة، ومراقب الحسابات وهيئة الرقابة الشركة عن الحسابات الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2019.
ووافقت العمومية خلال الاجتماع على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المُشار إليها، وتُقدر بمبلغ 217 ألف دينار.
كانت أرباح "ألافكو" السنوية قد تراجعت 46.7% لتصل إلى 17.7 مليون دينار كويتي، مقابل أرباح بقيمة 33.18 مليون دينار كويتي بالعام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2018.
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