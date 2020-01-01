شكرا لقرائتكم خبر عن 155.5 مليار دولار إيرادات شركات الإنترنت الصينية خلال 11 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن شركات الإنترنت الرئيسية فى البلاد حققت إيرادات 1.09 تريليون يوان "نحو 155.51 مليار دولار" خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر الماضيين، بارتفاع نسبته 22.4% على أساس سنوى، مسجلة أرباحا بقيمة 103.1 مليار يوان "14.5 مليار دولار"، بارتفاع 22.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.

وذكرت الوزارة، فى أحدث بيانات أصدرتها اليوم، أن شركات الإنترنت الصينية الرئيسية "التى تبلغ إيرادات الإنترنت والخدمات المتعلقة أكثر من خمسة ملايين يوان سنويا "705 آلاف دولار" سجلت توسعا قويا فى كل من الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضى 2019.

وأشارت، إلى ارتفاع استثمارات البحث والتطوير فى القطاع بنسبة 12.8% على أساس سنوى لتصل إلى 43 مليار يوان "6.06 مليار دولار" فى الفترة المذكورة.

و من الجدير بالذكر، أن أرباح شركات الإنترنت الصينية قد ارتفعت 10% خلال أول شهرين من العام الماضىن لتتجاوز 149.8 مليار يوان (22.34 مليار دولار)، كما زادت عائدات صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بحوالى 13.6%، مقارنة بنفس الشهرين من عام 2018، وارتفعت أرباح شركات قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات إلى أكثر من 15.4 مليار دولار.

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وأعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك انتعاشًا واضحًا فى هذا القطاع خلال العام الحالى.

و أنفقت شركات الانترنت وتكنولوجيا البرمجيات والمعلومات، أكثر من 6.06 مليار يوان على البحوث والتطوير، ويرتفع هذا الإنفاق خلال يناير وفبراير الماضيين بحوالى 11.5% على نظيره خلال الشهرين المقابلين من 2018، وشهدت مبيعات الشركات فى شرقى الصين زيادة في العائدات بنسبة 9.5% لتسجل 117.6 مليار يوان.

وحققت شركات الإنترنت فى وسط وغربى الصين، نموًّا بالعائدات بلغ 19.4% و18.6% على الترتيب.

وزادت مبيعات خدمات تكنولوجيا المعلومات 16.8% بفضل النمو القوى فى خدمات الحوسبة السحابية وبيانات الشركات الكبرى ومنصات التجارة الإلكترونية.