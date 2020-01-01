شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم بالأسواق مع بداية العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 1- 1 -2020 استقرارا فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى، واستقر سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 130جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها، السجق 110-125 جنيها كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 150جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.

وحسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو، سواء للحوم الكندوز أو الضأن.

جدير بالذكر أن أسعار اللحوم شهدت انخفاضا عقب عيد الأضحى المبارك وذلك بعد انخفاض أسعار العجول خلال موسم عيد الأضحى بنسبة تقترب من الـ10 % بسبب زيادة المعروض فى الأسواق من العروض، بفضل زيادة الانتاج والسياسات التى انتهجتها الدولة من اجل خفض الأسعار فى الأسواق.

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وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات ليتم طرحها بسعر 80 جنيها بدلًا من 85 جنيها وذلك لمدة شهر ونصف حتى 15 يناير 2020 فى إطار تخفيف العبء على المواطنين وقرب حلول أعياد الأخوة المسيحيين.

و ذلك فى إطار دور وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية فى توفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة وطرحها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى وبقالى التموين.

كما وجه المصيلحى، الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.