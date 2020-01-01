شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية ترفع سعر بيع البروبان في يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حددت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" سعر بيع البروبان في شهر يناير 2020 عند 565 دولاراً للطن، مقابل 440 دولاراً للطن، في ديسمبر 2019.

وأوضحت الشركة أن سعر البوتان لشهر يناير الجاري سيكون عند 590 دولاراً للطن، مقابل، 455 دولاراً للطن في الشهر السابق، بحسب وكالة رويترز.

وسعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

يشار إلى أن شركة ارامكو السعودية حددت سعر بيع البروبان لشهر ديسمبر الماضي عند 440 دولاراً للطن، مقابل 430 دولاراً في نوفمبر 2019.