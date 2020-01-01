شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الغاز" تناقش تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية في 27 يناير الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" يوم 27 يناير الجاري لمناقشة على عدد من الموضوعات.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، أن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام 2020.

وستحدد العمومية وفقا للبيان تاريخ استحقاق تلك الأرباح المرحلية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية، وبما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية.

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وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، إلى جانب النظر في بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 32.2 مليون ريال في الربع الثالث 2019 مقابل أرباح بلغت 34.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

بينما حققت صافي أرباح بلغ 151.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 103.31 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 47%.