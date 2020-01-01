شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات" تبحث مقترح لمنع تأخر إنتقال العملاء بين الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن اللجنة ستجتمع بشكل دورى لمتابعة كيفية تنفيذ المقترحات الخاصة بأول اجتماع لها مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن بينها تفعيل نقل المشتركين من شبكة الى أخرى سواء الانتقال بنفس الرقم بين شركات المحمول او الانتقال الى شركة أخرى للانترنت الأرضي وتقليل الموعد الزمنى لانتقال المشتركين عبر ايجاد الية تضمن حقوق جميع الأطراف ابرزها سداد الالتزامات المالية للمستخدمين من ناحية وفى نفس الوقت عدم تعطيل نقلهم من شركة لأخرى.

ورجح الشريف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن يضع الجهاز معايير و ضمانات تنفذ بشكل سليم لتفادى تأخير نقل العملاء من شبكة لأخرى سواء للأرضى او المحمول.

كان جهاز تنظيم الاتصالات قد وضع قواعد وشروط لإنتقال العملاء، ابرزها مرور مدة زمنية لا تقل عن عام ميلادي كامل على اشتراك العميل واستخدامه للخط لدى الشركة كشرط أساسي ، وفى حالة العميل بنظام الفاتورة يجب سداد أخر فاتورة مصدره و إحضار أخر الفواتير المقدمة إليه من الشركة المراد نقل الرقم منها، كما يجب عليه دفع مبلغ تأمين عن مديونيته لدى الشركة المنتقل منها مقداره متوسط فواتير آخر 3 أشهر .

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أما العميل مشترك الكروت سابقة الدفع سوف يفقد الرصيد المتبقى له عند انتقاله برقمه إلى شركة أخرى، و يقوم العميل بالتوجه إلى أحد مراكز خدمه العملاء الخاصة للشركة المراد نقل الرقم إليها وتقديم ما يثبت شخصيته رقم قومى أو جواز سفر و صورة .

و يستقبل العميل رسالة قصيرة على تليفونه المحمول لإبلاغه باستبدال الشريحة القديمة بالشريحة الجديدة الخاصة بالشركة المراد نقل الرقم إليها، وتتم عملية تفعيل الشريحة من 6 الى 3 صباحا و تستغرق عملية نقل الرقم فترة 2 الى 5 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب النقل .

و فى حالة رفض طلب النقل من خلال الشركة المراد نقل الرقم منها لأحد الأسباب المتعلقة بعدم إمكانية نقل الرقم، تقوم الشركة المراد نقل الرقم إليها بإبلاغ العميل بأسباب الرفض، و يمكن للعميل تصحيح سبب الرفض وإعادة عملية طلب النقل مرة أخرى .

أما فى حالة الغاء العميل طلب النقل يقوم بملء طلب الإلغاء وتقديم ما يثبت شخصيته، رقم قومى أو جواز سفر، وذلك قبل الساعة العاشرة مساء إذا لم تتم عملية النقل، و يمكن لمشتركي نظام الفاتورة نقل أرقامهم بطريقة أخرى منها أن يقوم العميل بتصفية مديونياته مع الشركة المتنقل منها والتحويل إلى نظام سابق الدفع للكارت، أو يقوم العميل بعد الانتقال إلى نظام سابق الدفع بنقل رقمه بنفس الخطوات السابقة.