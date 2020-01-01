شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل انشاء محطات إضافية لشركات المحمول لتحسين الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين، أن اللجنة ستبحث خلال الإجتماعات الدورية التوصيات الخاصة بأول اجتماع لهم مع وزير الاتصالات، و التى من بينها تحسين كفاءة شبكات المحمول بصفة عامة وحل المشاكل الى يمكن أن تقابلها الشركات للحصول على مواقع إضافية للمحطات الخاصة بها، مضيفا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن بعض الشركات يمكن أن تجد صعوبة ايجاد أماكن لإنشاء محطات إضافية وهو أمر قد يحتاج لتدخل الجهاز للتحدث مع الجهات المانحة للتراخيص أو إعادة دراسة تخطيط الشبكات بما يسمح بتحسين التغطية.

كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد اجتمع بأعضاء لجنة حماية حقوق المستخدمين بتشكيلها الجديد فى 24 من ديسمبر 2019، بحضور المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

ولجنة حقوق المستخدمين هى لجنة تتبع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتضم مجموعة من الشخصيات البارزة والخبراء ذو خلفيات تكنولوجية وطبية وقانونية وإعلامية وممثلى المجتمع المدنى وأساتذة اكاديميين.

ويركز دور اللجنة على إصدار التوصيات التى تخص أحد أهم المهام التنظيمية المسندة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهى حماية مصالح مستخدمى خدمات الاتصالات، وأوصى لوزير اللجنة بالإكثار من اصدار التوصيات المعنية بتنفيذ الحملات التوعوية بحقوق المشتركين وواجباتهم.

ويرتكز دورها على التأكد من حصول المستخدم المصرى على حقوقه داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة فى المنافسة الحرة، والأسعار المناسبة، وجودة الخدمة المقدمة، ومنع الاحتكار، والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات المناسبة لهم، والقضاء على الممارسات الخاطئة من خلال نشر الوعى بخدمات الاتصالات.

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ووفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد تم استثمار نحو مليار و600 مليون دولار خلال عام ونصف فى البنية المعلوماتية، بهدف تحسين خدمات الانترنت وهو الأمر الذى أثمر عن رفع متوسط سرعات التحميل للانترنت من 5.7 ميجابت/ثانية إلى 20 ميجابت/ الثانية.

كما تم إنشاء مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف إجراء قياسات دورية لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر، واتاحة تقارير القياسات شهرياً للمواطنين.

كان الدكتور عمرو طلعت، قد أصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس مصطفى محمد عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.